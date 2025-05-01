Танец с граблями: во сколько обойдется «набор майского дачника»

«Индекс дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, перед майскими праздниками составил около 12 тыс. рублей, подсчитали в компании «Платформа ОФД». Холодная погода в апреле внесла свои коррективы, и россияне приобретали товары для сада и огорода менее активно, чем обычно в этот период. Однако вырос спрос на дачные электроинструменты. Сажать овощи на своих участках в основном планируют россияне старшего возраста, отмечают аналитики. Важно тщательно проверить дачный домик после зимнего сезона, чтобы выходные прошли без эксцессов, напомнили эксперты.

Сколько тратят на садовый инвентарь

Россияне в апреле традиционно готовятся к садово-огородным работам, закупая саженцы и необходимый инвентарь, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (обрабатывает данные каждой третьей кассы в стране). В среднем на дачно-садовые товары в апреле тратили 2,6 тыс. руб., что на 10% выше, чем в прошлом году. Однако число покупок немного снизилось. Для онлайн-покупок средний чек составил 4,6 тыс. руб., что на 18% выше, чем в прошлом году.

Фото: Global Look Press/Judith Thomandl

В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т.п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 3,4 тыс. руб. Приобретение тачки или тележки увеличило расходы еще на 8,9 тыс. руб., подсчитали в «Чек Индексе». Итого полный комплект «майского дачника» составит около 12 тыс. рублей.

Погодный фактор внес серьезные коррективы в цикл спроса на садовые и дачные товары, отметили аналитики «Чек Индекса». Повышенный спрос на них фиксировался еще в феврале, когда число покупок превысило прошлогодние показатели на 25–30%, но затем пошел спад.

— В апреле ситуация усугубилась неустойчивой погодой, которая внесла свой вклад в снижение продаж, — подчеркнули аналитики . — В структуре штучных продаж стабильный тренд на повышение сохранили лишь категории товаров длительного повседневного пользования, прежде всего те, что предназначены для уборки.

Фото: Global Look Press/Perry Mastrovito

Кроме того, дачники стремятся облегчить выполнение работ на весенних участках, о чем свидетельствует рост интереса к покупке садовых электроинструментов, особенно на аккумуляторах.

Большую часть товаров для сада и огорода по-прежнему покупают в несетевой рознице — на рынках и в небольших магазинах.

— Но продолжается переток покупателя садовых товаров в онлайн, где средний чек покупки заметно выше из-за большего объема покупки за один заказ, — добавили аналитики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прирост интернет-заказов в садовых категориях в первом квартале, по их оценкам, составлял 10–15% год к году.

Онлайн-площадки подтвердили рост интереса к садовому и дачному инвентарю, Так, на «Авито» такие продажи выросли на 41% по сравнению с мартом и на 10% по сравнению с апрелем 2024 года. Так, по сравнению с прошлым годом россияне в апреле вдвое чаще приобретали секаторы, на треть чаще — садовые ножницы, ведра и грабли. Также выросли продажи телег и тачек.

Как готовятся к дачному сезону

Большинство, или 59%, россиян старше 35 лет планируют продолжать выращивать овощи на своем участке, даже если цены на них в магазинах упадут в два-три раза, следует из данных опроса компании «Гродан». Среди молодежи младше 35 лет только 31% выразил желание заниматься огородничеством.

— Общая тенденция показывает, что старшее поколение остается привержено традиции выращивать овощи у себя в огороде, тогда как молодежь предпочитает покупать их в магазине, — отмечается в исследовании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среди старшего поколения 65% планируют в этом году посадить огурцы и помидоры, 27% респондентов уже вырастили рассаду, а 35% собираются приобрести готовую.

Только 34% любителей домашних овощей знают, как правильно высаживать рассаду в грунт. Еще 24% знакомы с основными рекомендациями, а остальные действуют методом проб и ошибок.

Перед началом дачного сезона важно проверить состояние дачного домика и его безопасность, чтобы ничего не омрачило отдых, напомнили эксперты. Одной из самых частых причин возникновения пожаров, по их словам, становится нарушение целостности электропроводки. Старая или поврежденная проводка может перегреться, вызвать короткое замыкание или искрение. Проверять ее состояние рекомендуют не реже раза в год, особенно если дом старый или давно не ремонтировался.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Также следует убедиться в исправности розеток, выключателей и распределительных щитков. Для минимизации риска возгорания важно проверять герметичность газовых соединений, очищать и тестировать котлы и печи перед стартом использования.

Снизить риск возникновения пожара в доме поможет использование негорючих материалов, особенно если в доме есть камин, напомнил менеджер по развитию сегментов DIY и акустики компании «РОКВУЛ» Александр Коршунов.

— При покупке негорючего материала нужно требовать предоставить подтверждающие документы, а не верить продавцам на слово. Характеристики пожарной опасности для материалов должны подтверждаться сертификатом соответствия, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Проверить сертификаты можно на сайте Единого реестра сертификатов соответствия. Если действие сертификата приостановлено или он отозван, то материалы могут представлять опасность для здоровья, пояснил эксперт.