Реклама
Прямой эфир
Общество
В Севастополе отказались от парада на 9 Мая по соображениям безопасности
Мир
В Кремле указали на нежелание будущего канцлера ФРГ Мерца налаживать отношения с РФ
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Общество
ФАС одобрила ходатайство «Магнита» о покупке «Азбуки вкуса»
Происшествия
В Махачкале произошла перестрелка с участием полицейских
Происшествия
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
Мир
СМИ заявили о сохранении Писториусом поста министра обороны в новом кабмине ФРГ
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Общество
Путин заявил о хороших показателях Москвы практически по всем направлениям
Общество
ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников
Происшествия
В Курской области при атаках БПЛА на автомобили погибли три человека
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг теракта в Пахалгаме
Мир
Депутаты бундестага выступили за прекращение государственного финансирования АдГ
Общество
Роскомнадзор сообщил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Политолог оценил шансы Вэнса и Рубио на президентское кресло после ухода Трампа

Дудаков: Трамп создает для Вэнса конкуренцию на будущих выборах президента США
0
EN
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп создает для вице-президента Джей Ди Вэнса конкуренцию, говоря о шансах госсекретаря США Марко Рубио выиграть следующие президентские выборы. Об этом 5 мая «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, вице-президент является вероятным преемником Трампа. Однако последний не хочет выражать безоговорочную поддержку Вэнсу, подчеркнул политолог.

«Трамп не хотел бы в полной мере уже сейчас поддерживать выдвижение Вэнса, чтобы тот заранее не зазвездился. Поэтому [Трамп] пытается составить ему конкуренцию, предлагает кандидатуру Марко Рубио, который тоже, скорее всего, имеет президентские амбиции. Другое дело, что у Рубио шансов на победу на республиканских праймериз не так уж много», — сказал Дудаков.

Он также допустил, что кроме них кандидатами от Республиканской партии могут стать и другие политики. В их числе могут быть и те, у кого с Трампом в данный момент складываются не самые лучшие отношения, добавил политолог. В пример он привел губернатора Флориды Рона Десантиса.

«Очевидно, что какая-то конкуренция на республиканских праймериз в 2028 году будет, но прямо сейчас действительно Джей Ди Вэнс видится очевидным фаворитом на следующие выборы именно как кандидат от Республиканской партии», — подытожил эксперт.

Гонка по препятствиям: с чего начались новые выборы президента Румынии
Как в современной Европе устраняют политических конкурентов

4 мая в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о возможном преемнике, Трамп заявил, что им может стать американский вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь США Марко Рубио.

В этом же интервью американский президент сообщил, что не собирается баллотироваться на третий срок. Также Трамп добавил, что не намерен вмешиваться в выбор будущего преемника на пост главы государства.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025