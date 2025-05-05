Политолог оценил шансы Вэнса и Рубио на президентское кресло после ухода Трампа

Американский лидер Дональд Трамп создает для вице-президента Джей Ди Вэнса конкуренцию, говоря о шансах госсекретаря США Марко Рубио выиграть следующие президентские выборы. Об этом 5 мая «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, вице-президент является вероятным преемником Трампа. Однако последний не хочет выражать безоговорочную поддержку Вэнсу, подчеркнул политолог.

«Трамп не хотел бы в полной мере уже сейчас поддерживать выдвижение Вэнса, чтобы тот заранее не зазвездился. Поэтому [Трамп] пытается составить ему конкуренцию, предлагает кандидатуру Марко Рубио, который тоже, скорее всего, имеет президентские амбиции. Другое дело, что у Рубио шансов на победу на республиканских праймериз не так уж много», — сказал Дудаков.

Он также допустил, что кроме них кандидатами от Республиканской партии могут стать и другие политики. В их числе могут быть и те, у кого с Трампом в данный момент складываются не самые лучшие отношения, добавил политолог. В пример он привел губернатора Флориды Рона Десантиса.

«Очевидно, что какая-то конкуренция на республиканских праймериз в 2028 году будет, но прямо сейчас действительно Джей Ди Вэнс видится очевидным фаворитом на следующие выборы именно как кандидат от Республиканской партии», — подытожил эксперт.

4 мая в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о возможном преемнике, Трамп заявил, что им может стать американский вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь США Марко Рубио.

В этом же интервью американский президент сообщил, что не собирается баллотироваться на третий срок. Также Трамп добавил, что не намерен вмешиваться в выбор будущего преемника на пост главы государства.