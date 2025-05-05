Трамп заявил о возможном будущем президентстве Вэнса

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 мая, заявил, что действующий американский вице-президент Джей Ди Вэнс мог бы выдвинуться кандидатом на пост следующего главы Белого дома после своего ухода с должности.

«У меня есть вице-президент, и Джей Ди делает фантастическую работу <...> он может стать во главе государства, но я не хочу вовлекаться в это», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Также Трамп отметил госсекретаря США Марко Рубио как возможного кандидата в будущей президентской гонке. По словам американского лидера, Рубио «хороший политик».

Ранее в тот же день Трамп сообщил, что не собирается баллотироваться на третий срок. Также Трамп добавил, что не намерен вмешиваться в выбор будущего преемника на пост главы государства.