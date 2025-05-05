Депутаты бундестага выступили за прекращение государственного финансирования АдГ
Депутаты бундестага от Левой партии, Христианско-социального союза (ХСС) и «Зеленые» считают необходимым прекратить государственное финансирование партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на фоне признания партии экстремистской. Об этом 5 мая сообщила газета Tagesspiegel.
«Демократия не должна допускать, чтобы она финансировала собственную ликвидацию средствами из государственной казны», — заявила депутат от Левой партии Клара Бюнгер.
Депутат от партии «Зеленые» Марсель Эммерих выразил мнение, что прекращение государственной поддержки АдГ могло бы стать «одним из вариантов санкций». В свою очередь, депутат от ХСС Йоахим Херрманн призвал бундестаг начать рассмотрение вопроса о прекращении финансирования как можно скорее.
Уточняется, что АдГ потеряет и налоговые льготы в случае лишения государственного финансирования.
2 мая стало известно, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.
В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал нападки на АдГ признаком начала самоликвидации государства.