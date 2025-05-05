ФАС одобрила ходатайство «Магнита» о покупке «Азбуки вкуса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство федерального ритейлера «Магнит» о покупке сети «Азбука вкуса». Об этом 5 мая сообщили «Известиям» в ведомстве.
«ФАС России согласовала ходатайство АО «Тандер» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (сеть «Азбука вкуса»)», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что «Азбука вкуса» добровольно ограничит наценку не более 10% на часть социально значимых товаров, а компания «Магнит» как будущий акционер готова принять на себя такие обязательства.
«Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты», — добавили в ФАС и отметили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке.
Ранее, 30 апреля, «Магнит» приобрел контрольный пакет сети «Азбука вкуса». После выполнения сделки планируется сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевые управленческие кадры. Уточняется, что представители ритейлера будут принимать участие в разработке стратегии управления приобретенного бизнеса.