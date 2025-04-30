«Магнит» стал обладателем контрольного пакета «Азбуки вкуса»

Один из ведущих ритейлеров в России «Магнит» приобрел контрольный пакет сети «Азбука вкуса». Об этом 30 апреля проинформировали на официальном сайте компании.

«Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами», — уточнили в публикации.

Отмечается, что «Азбука вкуса» обладает 171 магазином, которые работают в рамках различных форматов. В их число входят супермаркеты «Азбука вкуса», минимаркеты «Азбука daily», гипермаркетов «АВ маркет». Большая часть из них находится на территории столицы (138 точек) и Московской области (23), остальные — в Санкт-Петербурге.

«Магнит» после выполнения сделки планирует сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевые управленческие кадры. Уточняется, что представители ритейлера будут принимать участие в стратегии управления приобретенного бизнеса.

Ранее, 22 февраля сообщалось, что группа компаний Бамтоннельстрой-Мост приобрела контрольный пакет акций АО «Метрогипротранс». Это предприятие является крупнейшим в России. «БТС-Мост» специализируется на строительстве тоннелей, больших и малых мостов, железных и автомобильных дорог, портов, причалов, гидротехнических сооружений и взлетно-посадочных полос.