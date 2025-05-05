Операторы FPV-дронов поразили боевые позиции ВСУ на донецком направлении

Операторы дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили боевые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дронами удалось поразить бронированную технику, беспилотники и живую силу противника.

В этот же день российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Краматорске с использованием беспилотников «Герань-2». Кроме того, они также поразили ремонтную мастерскую подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии.