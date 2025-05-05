Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России поразили ремонтную мастерскую подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии. Также в Краматорске ликвидирован пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Этим утром экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении зоны проведения спецоперации. Уточнялось, что российские военные поразили живую силу и автомобильную технику украинской армии.