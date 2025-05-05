Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10

В результате опрокидывания прогулочных судов на реке Лючун в китайском городе Цяньси погибли 10 человек. Об этом 5 мая сообщило агентство «Синьхуа».

«Найден последний пропавший человек, однако он не подавал признаков жизни. В результате аварии погибло в общей сложности 10 человек. <...> На данный момент найдены все 84 человека, упавших в воду», — говорится в материале.

Согласно публикации, всего перевернулось четыре судна, два из них находились в эксплуатации. Уточняется, что на борту одной лодки находились двое членов экипажа и 38 туристов, на другом — столько же членов экипажа и 35 туристов. На двух пришвартованных судах, в свою очередь, находились семеро членов экипажа.

Последствия аварии еще устраняются.

Об опрокидывании двух лодок в Цяньси стало известно накануне. Сообщалось, что при происшествии пострадали 60 человек, еще 14 пропали без вести.