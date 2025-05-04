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В Китае три человека погибли и 60 пострадали при опрокидывании прогулочных судов

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Фото: агентство «Синьхуа»
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В результате опрокидывания двух прогулочных судов в Китае в городе Цяньси три человека погибли и 60 пострадали. Об этом 4 мая сообщило агентство «Синьхуа».

«Две пассажирские лодки перевернулись в реке Лючун города Цяньси провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая», — говорится в материале.

По данным местных властей, лодки перевернулись на реке Лючун, при этом около 70 человек упали в воду, 50 из которых достали из реки спасательные службы. Уточняется, что трое человек получили несовместимые с жизнью травмы, а еще 14 пропали без вести.

В настоящее время проводится дополнительная спасательная операция.

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Накануне сообщалось, что в результате крушения вертолета в городе Сучжоу, расположенном на востоке Китая, погиб один человек. Уточнялось, что четыре человека, которые были на борту вертолета, получили травмы. Их госпитализировали.

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