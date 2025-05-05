Жители Ишимского района Тюменской области рассказали о борьбе с паводком

Местные службы Ишимского района Тюменской области стараются сохранить дорогу в районе деревни Большой Остров в связи с повышением уровня воды. Об этом 5 мая «Известиям» рассказали местные жители.

По их словам, с такой сложной ситуацией они сталкиваются уже второй год подряд.

«Приходится выкручиваться <…> В этом году, кстати, попроще, потому что отсыпают, получается, дорогу возле Большого Острова и сохраняют проезд для нас», — сообщила местная жительница.

Она добавила, что по этой дороге ходит рейсовый автобус, и благодаря этому многие люди могут вернуться к себе домой.

«Надеемся, что через дня два у нас вода на спад начнет идти», — добавил мужчина.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 3 мая заявил, что уровень воды в реке Ишим, расположенной в Тюменской области, за сутки повысился на 38 см и достиг 872 см. Он также отметил, что ситуация находится под контролем.

30 апреля Моор сообщил, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он отметил, что жители населенных пунктов, где будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.