Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводка в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, жители населенных пунктов, где будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.

«Право на ее получение имеют только те граждане, которые в результате чрезвычайной ситуации потеряли возможность проживать в своих домах, или если прервано транспортное сообщение с благополучными территориями, или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы», — уточнил губернатор региона.

Моор подчеркнул, что при возникновении угрозы подтоплений режим ЧС регионального уровня готовы ввести также и в населенных пунктах Викуловского, Казанского и Ишимского районов и городе Ишиме.

Моор 18 апреля сообщил, что пик паводка в регионе придется на майские праздники. Он отметил, что в этом году вода прибывает очень медленно, рекордных уровней не будет, но высокие значения продержатся продолжительное время.