Длинный паводок: активная фаза половодья началась в 11 регионах

Наиболее сложная обстановка в конце марта из-за весеннего половодья в России зафиксирована в Челябинской области, Башкирии и Красноярском крае, сообщили в МЧС. Затоплены дома, участки, мосты и дороги, потребовалась эвакуация людей. Всего активная фаза развития половодья наблюдается в 11 регионах . Причина — поступление в реки талой воды и формирование ледяных заторов, сообщили в Гидрометцентре. В ближайшие дни подтопления возможны еще в нескольких населенных пунктах, в том числе и в Оренбургской области, которая масштабно пострадала в прошлом году. Там ожидают паводок на две недели раньше нормы . О том, где ситуация может стать критической, — в материале «Известий».

Где есть подтопления

Весеннее половодье вступило в активную фазу в 11 российских регионах, сообщили в МЧС. По данным ведомства, остаются затопленными более 100 жилых домов и свыше 300 приусадебных участков, а также мосты и дороги.

— Спасатели МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников. В местах подтоплений оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвозят продукты и предметы первой необходимости, — заверили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Наиболее сложной оказалась ситуация в Башкирии. Там поднялся уровень воды в реке Изнер. В Архангельском районе республики ввели режим ЧС из-за подтоплений в селе Азово.

— Проводится откачка воды с низменных участков, чтобы в дальнейшем приступить к откачке с территории жилых домов. Производится очистка дорог, придворовых территорий от нанесенного мусора, откачка из колодцев, чтобы произвести очистку, — сообщил врио начальника управления МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов.

На месте развернут штаб, для людей привозят питание и питьевую воду. Всего спасатели эвакуировали более 100 человек, 80 из них, в том числе 17 детей, перевезли в пункты временного размещения, рассказал глава республики Радий Хабиров.

— С жителями деревни работают психологи и соцработники. Эвакуация продолжается , — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер Александр Белов

Кроме Архангельского района подтоплены придомовые участки на территории Белорецкого, Благоварского, Гафурийского районов, 12 участков дорог и два моста , добавил он.

Спасатели следят за движением льда и проводят взрывные работы, заверили в МЧС региона. Там отметили, что на реках республики наблюдаются ледостав, вода на льду, подвижка льда, ледоход.

Эвакуация населения в пункты временного размещения потребовалась и в Челябинской области, где затопленными оказались частные дома и приусадебные участки. В пятницу на затороопасном участке реки Сим прошел ледоход, поэтому подтопленные жилища освободились от воды. «Взрывотехники с 19 по 21 марта провели 11 подрывов льда на реке Сим. Взрывные работы завершены. Сотрудники МЧС России продолжают оказывать необходимую помощь населению и мониторят обстановку», — отчитались в МЧС.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В Красноярском крае, где также фиксировались подтопления, уровень воды в реке Минусинке снизился. Теперь спасатели ликвидируют последствия паводка.

Каков прогноз развития половодья

Весеннее половодье сейчас наблюдается на реках центра и юго-востока европейской части страны, а также на юге Сибирского федерального округа, отметили в Гидрометцентре. Это связано с поступлением в реки талой воды, а также с формированием ледяных заторов, отметили там. Так происходит в Самарской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, а также в Башкортостане и Красноярском крае.

Риск затопления пониженных участков местности и автомобильных дорог есть в Хакасии и южных районах Красноярского края.

— На реке Сим у поселка Глуховский в Башкирии образовался затор льда, наблюдается рост уровня воды и затопление поймы, до 23 марта возможно превышение неблагоприятной отметки: подтопление населенных пунктов, мостов и дорог, — отметили в Гидрометцентре.

Вода может выйти на пойму на малых реках Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей и Республики Алтай.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Кроме того, уровень воды может достигнуть неблагоприятной отметки на реке Урал у города Орска в Оренбургской области, а также на реке Большой Кумак у Новоорска и Ори и у села Ащебутак. Паводок 2024 года оказался в Оренбургской области самым серьезным с 1957 года. 5 апреля прошлого года в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В Оренбурге было подтоплено около трети всей территории. В регионе пострадало более 30 тыс. домов.

В этом году регион серьезно подготовился к периоду половодья, заверили «Известия» в пресс-службе местного правительства. Так, осенью 2024 года и в марте 2025 года в муниципалитетах обследовали гидротехнические сооружения. Проблемные отремонтировали. Завершили капитальный ремонт гидротехнических сооружений Верхне-Кумакского водохранилища Ясненского городского округа.

— В Орске завершены аварийно-восстановительные работы в местах повреждений на защитной дамбе, образовавшихся в результате аварии в 2024 году. Завершена расчистка русла реки Урал в Орске в целях увеличения его пропускной способности, — подчеркнули в правительстве региона.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сформированы группы оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

— Учитывая важность прогнозирования притока в Ириклинское водохранилище, а также влияние на прохождение половодья в Оренбургской области сопредельных субъектов России, обсуждение данных вопросов вынесено на федеральный уровень, — сообщили в регионе.

Координационную группу для выработки стратегии по установлению режимов работы водохранилищ бассейна реки Урал сформировали при Федеральном агентстве водных ресурсов. В состав группы вошли представители МЧС, Минсельхоза, Минэнерго, Росгидромета и бассейновых управлений всех регионов, граничащих с Оренбургской областью. Уровень воды во всех крупных водохранилищах там опустили до проектных предполоводных отметок.

В потенциальной зоне подтопления может оказаться 160 населенных пунктов. В них заблаговременно завезли продукты, питьевую воду, предметы первой необходимости и медикаменты , заверили в правительстве региона.

— Весенний паводок, по информации Росгидромета, ожидается на уровне среднемноголетнего, вскрытие рек — на 14–18 дней раньше нормы, — сообщили «Известиям» в правительстве региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Однако на реках средней полосы России и Волжского бассейна уровни воды оказались критически низкими, обратил внимание руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Местами, как в Ярославской области, она опустилась на уровень водозаборов. И подпитки рекам взять неоткуда. Снег сошел, осадки если и будут, то не раньше конца марта. Иными словами, впервые за много лет мы видим не летнюю, а весеннюю межень — самый низкий уровень воды в реке, — подчеркнул он.