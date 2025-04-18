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Пик паводка в Тюменской области придется на майские праздники

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Гидрологи изменили прогноз относительно развития паводка в Тюменской области. Согласно новым данным, пик паводка на региональных реках придется на майские праздники.

Информацию об этом сообщил губернатор Александр Моор. Он назвал нетипичным паводок в этом году. Вода прибывает очень медленно, рекордных уровней не будет, но высокие значения продержатся продолжительное время.

За последние сутки вода в реке Ишим прибыла на 3 см. До отметки «опасное явление» есть существенный запас. Сильнее всего вода поднялась на реке Тура — уровень увеличился на 12 см, уточняет ИА «Ура.ру».

По более ранним прогнозам вода в Ишиме должна была достичь критических отметок 18 апреля. Однако эта дата перенеслась на более поздний срок.

14 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с правительством доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с весенними паводками в стране. Весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений.

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