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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил отметку «опасное явление»

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Фото: t.me/av_moor
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Уровень воды в реке Ишим, расположенной в Тюменской области, за сутки повысился на 38 см и достиг 872 см. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Уровень отметки «опасное явление» превышен в городе Ишиме на 22 см. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 см», — написал он в своем Telegram-канале.

Моор также отметил, что ситуация находится под контролем. По его словам, дамбы и насыпи в городе могут выдержать более высокий уровень воды. В прошлом году объекты справились при паводке, при котором показатель достиг 1064 см. Сегодня же этот уровень достиг 872 см.

Он добавил, что на данный момент, если посмотреть выше по течению, можно увидеть, что паводок идет на спад. Так, в населенном пункте Ильинка Казанского района река убывает.

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30 апреля Моор сообщил, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он отметил, что жители населенных пунктов, где будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.

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