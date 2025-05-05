В Москве состоялась премьера шпионской драмы «По следу Зверя»

В Москве состоялся премьерный показ первых серий нового военно-исторического сериала «По следу Зверя», приуроченного к 80-летию Победы.

Шпионская драма, основанная на рассекреченных документах, создана в рамках проекта «Ожившие истории войны», организованного Институтом развития интернета.

Первый закрытый показ вызвал большой интерес — желающих увидеть сериал было так много, что мест в зале не хватило.

«Сегодня на премьеру со мной пришел мой племянник, он же крестник, он же, считай, сын, и я уверена, что ему понравится. Русский человек всегда живет гордостью, памятью. Это у нас просто в коде зашито», — рассказала актриса Евгения Малахова.

Сюжет сериала посвящен борьбе с немецкими диверсантами в советском тылу. Он был создан на основе ранее неизвестных фактов, выявленных в результате изучения архивных документов.

«Я должен отметить высокий уровень квалификации коллег из Института развития интернета, креативных продюсеров и редакторов. Оценив наш сценарий высоко в первом виде, они внесли большой вклад в его доведение до финального результата», — подчеркнул продюсер Александр Стариков.

Фильм получил эмоциональный отклик у первых зрителей.

«Очень сильная картина, очень тяжелая, и я искренне надеюсь, что этот сериал будут смотреть как молодежь моего возраста, так и ребята помладше. Когда ты видишь, что на экране твои ровесники и что они делают для своей страны, чтобы защитить Родину, это трогает до глубины души», — поделилась Дарья.

Создатели проекта «Ожившие истории войны» стремятся рассказать о судьбах простых советских людей, приближавших победу не только на фронте, но и в тылу — на заводах, в научных институтах, в полях и конструкторских бюро.

Ранее, 2 мая, актер «Операции «Карпаты» 2» Евгений Сидихин рассказал о работе с режиссером второго сезона. В основе сюжета новой части — бандеровское подполье. По словам актера, второй сезон станет более драматичным, при этом останутся погони, перестрелки.

Подробности продолжения 4 мая рассказали создатели сериала. Основные события будут происходить на западе Украины. Советский разведчик вступает в опасную схватку с бандеровцами, которые пытаются спровоцировать восстание народа. Однако позднее выясняется, что у него есть и другие противники.