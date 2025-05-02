Актер Сидихин рассказал о работе с режиссером второго сезона «Операции «Карпаты»

Актер сериала «Операция «Карпаты» Евгений Сидихин 2 мая рассказал «Известиям» о работе с режиссером второй части исторического детектива.

Возвращение на экраны «Операции «Карпаты» – 2» будет громким — финал первой части оставил зрителей в напряжении. В основу продолжения кинокартины легла борьба с бандеровским подпольем.

Режиссером стал Михаил Агранович, поэтому второй сезон обещает быть более драматичным. Для Аграновича это первый опыт в подобном историческом детективе. Но всё, что любят поклонники сериала, — захватывающий сюжет, погони, перестрелки — точно останется по-прежнему.

«Бывает так, что встречаешь режиссера и начинаешь себе как актеру доверять больше благодаря его отношению к тебе, благодаря его общению с тобой. И в данном случае я, конечно, получил огромное удовольствие, работая с Михаилом Леонидовичем», — признался Сидихин.

Актер «Операции «Карпаты» Александр Лойе 30 апреля раскрыл тайну второй части кинокартины — она будет связана с взаимоотношениями персонажей. Действие сюжета происходит в послевоенный период. По словам актера, во втором сезоне сериала будут представлены шпионские интриги и тайны бандитского подполья. Зрители увидят, как вражеские спецслужбы внедрятся в органы власти и начнут расшатывать систему изнутри.