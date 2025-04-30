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Актер «Операции «Карпаты» раскрыл тайну второго сезона сериала

Актер Лойе: во втором сезоне «Операции «Карпаты» будет поворот отношений героев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Актер сериала «Операция «Карпаты» Александр Лойе в среду, 30 апреля, раскрыл тайну второй части кинокартины — она будет связана с взаимоотношениями персонажей.

Действие сюжета происходит в послевоенный период. Во втором сезоне сериала будут представлены шпионские интриги и тайны бандитского подполья. Зрители увидят, как вражеские спецслужбы внедрятся в органы власти и начнут расшатывать систему изнутри.

«Проект «Операция «Карпаты» <...> получил такое звание народного сериала. И он немножко нетипичен, это не чистый боевик, это скорее военно-исторический детектив», — рассказал продюсер сериала Тим Шевцов.

По словам кинокритика «Известий» Николая Никулина, во втором сезоне история, как и персонажи, стала глубже. Именно поэтому весомы слова персонажей, сказанные в сериале, а особенно в кабинетных декорациях.

«Бывает так, что встречаешь режиссера и начинаешь себе, как актеру, доверять больше — благодаря его отношению к тебе, благодаря его общению с тобой. И в данном случае я, конечно, получил огромное удовольствие, работая у Михаила Леонидовича [Аграновича]», — отметил актер «Операции «Карпаты» Евгений Сидихин.

По словам режиссера Аграновича, эта кинокартина построена на человеческих отношениях.

«Мне очень нравится наш этот такой сложный треугольник из героев — Веревочкина моего и [персонажем] Лисовой Маши. Там будет такой неожиданный поворот, скажем так, во втором сезоне», – рассказал Лойе.

Он считает, что самое главное заключается в человеческих взаимоотношениях, например, когда это не простая дружба, а вынужденное сотрудничество, во время которого «что-то человеческое между людьми проскакивает».

Премьера сериала «Операция «Карпаты – 2» состоится 4 мая в 14:30 на телеканале РЕН ТВ.

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Актриса Мария Лисовая, исполнявшая роль Ангелины во втором сезоне сериала «Операция «Карпаты», 29 апреля рассказала об изменениях характера ее героини. По словам артистки, Ангелина стала более тихой.

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