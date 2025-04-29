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Актриса Лисова рассказала об изменениях ее героини в сериале «Операция «Карпаты»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Актриса Мария Лисовая, которая исполнила роль Ангелины во второй части сериала «Операция «Карпаты», рассказала 29 апреля, как изменилась ее героиня.

«Немного другое ощущение у героини, и она немного изменилась сама. Во втором сезоне она стала более тихой, я бы сказала. Самое важное для нее во втором сезоне — сделать выбор и поменять свою жизнь кардинально», — сказала актриса.

Детектив «Операция «Карпаты – 2» раскроет неизвестные факты об одной из секретных операций СССР. В основе сюжета — реальные события, к написанию сценария были привлечены историки.

Сериал удивляет не только сценарием, но и неожиданными поворотами. В СССР борьба с бандеровским подпольем была войной с внутренним врагом, которую вели после победы над фашистами. В сюжете отражены изменения сторонников украинских нацистов, которые начинают осознавать свои ошибки.

Премьера сериала «Операция «Карпаты – 2» состоится 4 мая в 14:30 на телеканале РЕН ТВ.

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    Ранее, 28 апреля, Лисовая сообщила о самой сложной сцене в сериале. Героиня начала понимать свое окружение через любовь, однако ее судьба оставалась неопределенной до самого финала кинокартины.

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