Создатели «Операции «Карпаты» рассказали о сюжете продолжения сериала

Вторая часть остросюжетного сериала «Операция «Карпаты» расскажет о борьбе с подпольем нацистов, которую вели советские спецслужбы после победы над Германией в Великую Отечественную войну. Подробности продолжения 4 мая рассказали создатели сериала.

Основные события будут происходить на западе Украины. Советский разведчик вступает в опасную схватку с бандеровцами, которые пытаются спровоцировать восстание народа. Однако позднее выясняется, что у него есть и другие противники.

«Золото, которое должны бандеровцы украсть у аффинажного завода на территории Карпат. Цель минимальная — это подставить советское государство перед западными партнерами, цель максимум — вызвать голод и бунт среди населения Западной Украины», — поделился генеральный продюсер проекта Тим Шевцов.

Премьера будет держать зрителя в напряжении, поскольку главному герою придется столкнуться не только с бандеровцами и их кураторами из британской МИ-6, но и с врагами внутри Министерства госбезопасности. В основу сериала легли реальные исторические события.

«Остатки ОУН УПА (экстремистская организация, запрещена в России. — Ред.) распределились по схронам и пытались проводить акты террора против советской власти и тех, кто ее поддерживал. Убивались молодые учительницы, убивали коммунистов», — рассказал историк, эксперт российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Также заслуженный артист РФ Юрий Нифонтов отметил, что поскольку сериал основан на исторических событиях, люди должны его посмотреть, чтобы знать свою историю.

«Мы пытались что-то сюда привнести такое человеческое, какие-то любовные линии, то, что похоже на жизнь», — рассказал режиссер Михаил Агранович.

Как отметили создатели, «Операция «Карпаты» — это не просто шпионский экшен, прежде всего это история о трансформации личности, выборе пути и долге.

«В чем интерес: каждый изменился персонаж очень сильно. Я встречаю Ангелину, но она всё равно уже не та. Она вроде Ангелина, но что-то изменилось и неуловимо, непонятно, что именно», — поделился актер Владимир Веревочкин.

Актер «Операции «Карпаты» Александр Лойе 30 апреля раскрыл тайну второй части кинокартины — она будет связана с взаимоотношениями персонажей. По словам актера, во втором сезоне сериала будут представлены шпионские интриги и тайны бандитского подполья. Зрители увидят, как вражеские спецслужбы внедрятся в органы власти и начнут расшатывать систему изнутри.

Премьера сериала «Операция «Карпаты» – 2» состоится 4 мая в 14:30 на телеканале РЕН ТВ.