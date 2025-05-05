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В Чили в результате крушения небольшого самолета погиб один человек

Emol: в Чили в результате крушения небольшого самолета погиб пилот
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Фото: соцсети
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В городе Пирке в Чили 3 мая небольшой самолет потерпел крушение, в результате погиб пилот. Об этом 4 мая сообщил портал Emol со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.

«Сегодня днем в коммуне Пирке произошла серьезная авиакатастрофа, в результате которой небольшой самолет врезался в гольф-клуб, один человек погиб», — говорится в публикации.

Следователи начали мероприятия по установке всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее, 13 апреля, газета Bild сообщила, что в результате крушения небольшого самолета на севере Германии погибли два человека. По данным издания, самолет упал на территорию сталелитейной компании Salzgitter AG в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония), врезавшись между двумя цехами, из-за чего произошло возгорание.

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