В Германии два человека погибли в результате крушения небольшого самолета
В результате крушения небольшого самолета на севере Германии погибли два человека. Об этом 13 апреля сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, самолет упал на территорию сталелитейной компании Salzgitter AG в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония), врезавшись между двумя цехами, из-за чего произошло возгорание.
«В 9:45 утра (10:45 мск. — Ред.) пожарная бригада получила сигнал об аварии. Незадолго до этого двухместный самолет вылетел с аэродрома Зальцгиттер-Дрютте», — пишет Bild.
Предварительно установлено, что погибли два пилота. Причины авиакатастрофы не уточняются.
Как отметили представители Salzgitter AG, объекту был нанесен «незначительный ущерб», производство на предприятии продолжается.
Накануне в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации (FAA) США сообщили, что легкомоторный самолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в городе Копейк в штате Нью-Йорк. По данным агентства Reuters, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.