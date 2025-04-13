Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в штате Нью-Йорк
Легкомоторный самолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в городе Копейк в штате Нью-Йорк. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.
«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, штат Нью-Йорк <…> На борту находились шесть человек», — говорится в материале пресс-службы.
Агентство Reuters со ссылкой на местную полицию уточнило, что в результате крушения погиб по меньшей мере один человек. Самолет направлялся в сторону аэропорта в округе Колумбия. На месте происшествия работают специалисты, их доступ к воздушному судну затруднен из-за снега и состояния земли.
«Он находится посреди поля, и там довольно грязно, поэтому доступ затруднен», — приводит издание слова заместителя шерифа Колумбии Жаклин Сальваторе.
10 апреля телеканал CBC News сообщил о падении вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. Катастрофа произошла примерно в 15:15 (22:15 мск). Позже агентство AP со ссылкой на официальных лиц заявило о шести погибших в результате катастрофы. Жертвами стали Агустин Эскобар и его семья — жена и трое детей. Вместе с ними погиб пилот.
Президент США Дональд Трамп назвал кадры падения вертолета в реку Гудзон ужасающими, отметив, что подробности происшествия будут обнародованы позже.