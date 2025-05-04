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Хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля

Al Masirah: хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) намерено установить полную воздушную блокаду Израиля путем атак на аэропорт имени Бен-Гуриона. Об этом 4 мая заявил представитель группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы <...> заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — заявил он.

Уточняется, что такое решение стало «ответом на эскалацию со стороны Израиля» и действия еврейского государства в секторе Газа.

«Вооруженные силы Йемена призвали «все международные авиакомпании принять во внимание, что было сказано в этом заявлении, с момента его оглашения и публикации, и отменить все рейсы в аэропорты преступного врага, чтобы обеспечить безопасность своих самолетов и клиентов», — предупреждает Al Masirah.

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Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве ранее в этот день закрыли для взлетов и посадок воздушных бортов по причине падения осколков после попытки военнослужащих Израиля перехватить ракету из Йемена. На фоне инцидента у многих людей возникла паника. «Известия» публиковали кадры с места. Согласно оценке, вероятной причиной была техническая проблема с перехватчиком, запущенным в направлении ракеты.

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