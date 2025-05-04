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В Израиле у туристов возникла паника после падения осколков ракеты из Йемена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Осколки одной из баллистических ракет хусистов из Йемена упали на территорию международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, из-за чего у туристов возникла паника. Кадры с места событий публикуют 4 мая «Известия».

Как рассказал корреспондент Никита Кулюхин, хусисты не в первый раз пробовали попасть в этот аэропорт. На данный момент армия Израиля проводит расследование по случаю инцидента. В результате него пострадало как минимум восемь человек.

«Если бы ракета попала в самолет, то тогда могло погибнуть много людей. По словам Израиля, от них на эти действия поступит серьезный ответ. Страна не допустит угрозы для стратегического места, так как Бен-Гурион является главным аэропортом государства», — сказал он.

Кулюхин добавил, что во время воздушной тревоги и падения осколков у людей была паника. Многие туристы, которые приехали из разных стран мира, не поняли, что происходит, так как не привыкли к той обстановке, в которой граждане Израиля живут десятки лет.

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Ранее в этот день сообщалось, что аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве закрыли для взлетов и посадок воздушных бортов по причине падения осколков после попытки военнослужащих Израиля перехватить ракету из Йемена.

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