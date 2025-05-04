Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков ракеты из Йемена
Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве закрыли для взлетов и посадок воздушных бортов из-за падения осколков после попытки военнослужащих Израиля перехватить ракету из Йемена. Об этом 4 мая сообщает издание ice.
«Аэропорт имени Бен-Гуриона временно закрыли для взлетов и посадок. Речь идет не о ракете, упавшей на аэропорт Бен-Гурион, а об осколках», — говорится в публикации.
Правоохранительные органы на данный момент осматривают место падения осколков. Они работают над тем, чтобы изолировать и проверить территорию.
По информации Kan, в результате падения осколков ранения получили два человека — 32-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Ранее в воскресенье в центральной части Израиля задействовали воздушную тревогу из-за ракетного обстрела из Йемена. Военнослужащие проинформировали о попытке перехватить ракету, которую запустило йеменское движение «Ансар Аллах».
В этот же день сообщалось, что в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по южной части сектора Газа погибло не менее 17 человек. Согласно информации Al Jazeera, среди погибших также были три ребенка.