Трамп заявил о просьбах лидеров ЕС позвонить Путину
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 мая, заявил, что европейские лидеры просили его позвонить российскому главе Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, Путин якобы не отвечал на их звонки. Трамп также не стал исключать своей поддержки законопроекта о введении санкций против России, если Москва откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию.
«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Он также снова заявил, что США «хочет мирного соглашения».
До этого, 29 апреля, Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.