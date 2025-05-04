ЦАХАЛ назвала причину неудачного перехвата ракеты со стороны Йемена
Запущенная из Йемена и ударившая по территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле ракета не была сбита из-за технической проблемы с ракетой-перехватчиком. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«Первоначальные выводы не выявили никаких неисправностей в процедуре обнаружения, системах перехвата или механизмах оповещения командования тыла. Согласно оценке, вероятной причиной была техническая проблема с перехватчиком, запущенным в направлении ракеты», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что с момента эскалации в регионе армия Израиля перехватила «десятки» выпущенных со стороны Йемена ракет, и показатель успешности всегда составлял более 95%.
Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве ранее в этот день закрыли для взлетов и посадок воздушных бортов по причине падения осколков после попытки военнослужащих Израиля перехватить ракету из Йемена. На фоне инцидента у многих людей возникла паника. «Известия» публиковали кадры с места.