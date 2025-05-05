«Приятно удивлен, что в России многие говорят по-английски»

Маркос Найт был признан лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ в опросе баскетболистов (Players’ Choice Award), который второй год подряд провел «Спорт-Экспресс». Маркос набрал 140 баллов и обошел всех главных звезд турнира, включая Дуэйна Бэйкона, Мело Тримбла, Алексея Шведа, Алексу Аврамовича и Джалена Рейнольдса. 35-летний защитник действительно проводит выдающийся сезон, став лидером казанцев после отъезда Ненада Димитриевича в Италию. Найт стал вторым снайпером чемпионата (16,8 очка в среднем за игру), реализовал 42% трехочковых и вошел в топ-10 по эффективности (18,9). В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Маркос рассказал малоизвестные факты о себе, а также назвал лучший совет от родителей и профессию, которую бы он выбрал, если не баскетбол.

«Перед играми всегда слушаю госпел»

— Что для вас значит приз Players’ Choice Awards?

— Я чрезвычайно благодарен за возможность быть названным лучшим игроком Лиги ВТБ по опросу баскетболистов Единой лиги. Просто пытаюсь подать пример своему сыну, чтобы он следовал за всем, что я делаю, поэтому я стараюсь подать ему хороший пример.

— Какие баскетболисты были вашими кумирами в детстве?

— Я бы сказал, что мой брат был одним из них, мой средний брат (Трент Л. Трантелл). Мы играли вместе всю мою юность. Леброн Джеймс — один из моих кумиров. Майкл Джордан — человек, который, возможно, больше всех повлиял на нашу игру. И еще я бы назвал Джулиуса Дженкинса — не знаю, помните ли вы такого баскетболиста? Он много лет выступал за «Альбу» и, безусловно, был моим наставником, когда я играл в Германии. Джулиус взял меня под свое крыло и указал мне мой путь.

— Кто величайший баскетболист всех времен?

— Майкл Джордан.

— Есть ли матч, который вы готовы пересматривать вновь и вновь?

— Пожалуй, назову шестую игру финальной серии НБА-1997/98 года, когда Джордан забил ставший в итоге победный бросок против Брайона Расселла (считается одним из самых величайших попаданий в истории НБА. — Ред.). Не многие помнят контекст той серии, но тогда «Юта» считалась явным фаворитом, но Майкл вытащил свою команду на невероятном мастерстве.

— Есть ли вас особый ритуал перед матчами?

— Да. Перед играми всегда слушаю госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и развившийся в первой трети XX века в США. — Ред.). Делаю так с самого начала профессиональной карьеры.

— Ваши любимые баскетбольные сувениры?

— Возможно, первые кроссовки и срезанная баскетбольная сетка, которая у меня осталась после победы в моем первом чемпионате за колледж.

— За что вы любите баскетбол? Что в нем самое сложное?

— Слава Богу, что он дал мне возможность играть на высоком уровне. Плюс любовь к баскетболу закладывалась в меня с самого детства. Это был вид спорта номер один в нашей семье, потому что моя мама тоже играла. А что самое сложное? Не думаю, что в баскетболе есть что-то сложное. Это просто игра, которую ты должен любить всем сердцем.

— Самый нервный матч в вашей карьере?

— Никогда не нервничаю, а рассуждаю следующим образом. Если я выложусь на 100%, то нет причин, которые могут мне помешать. Официальный матч — это просто возможность показать ту работу, которую ты проделал на тренировках.

— Вам комфортнее играть при полном зале или при минимальном количестве зрителей?

— Я играл на площадках, где собирались жители четырех близлежащих домов. Мне удалось выиграть чемпионат Франции в период пандемии коронавируса, когда зрителей вообще не пускали на трибуны. Чемпионство с УНИКС мы взяли при переполненных залах в разных городах, так что для меня это не имеет значения.

— Если бы вы могли переиграть один матч в карьере, то что это была бы за игра?

— Любой матч, в котором я играл? Победу в регулярном чемпионате конференции Sun Belt, когда мы с братом играли вместе в «Миддл Теннесси».

— Когда вы поняли, что баскетбол станет вашей работой?

— С того момента, как мама впервые подарила мне баскетбольный мяч. Я был совсем-совсем маленьким. Наверное, мне было три года.

«На старте карьеры люди не верили в меня и не давали возможности показать себя»

— Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

— Думаю, я универсальный игрок. Делаю всё, что нужно, чтобы помочь своей команде победить.

— По ТВ предпочитаете посмотреть баскетбол или какой-то другой вид спорта?

— Мне нравится смотреть баскетбол, но я также люблю смотреть футбол в свободное время. Проводить по 90 минут на поле в бешеном ритме — это безумие. Еще очень нравится смотреть плавание.

— Какому навыку и у кого бы вы хотели научиться?

— Я смотрю много баскетбола и постоянно пытаюсь чему-то учиться. Например, много элементов попытался перенять у Майкла Джордана. Я пересматриваю игры Джулиуса Дженкинса в «Альбе». Еще я перенимаю то, как мой брат играл в защите. У него была запредельная скорость.

— Сколько часов в день вы тренируетесь?

— Всегда по-разному. Это зависит от моего восстановления и от того, что говорит мне делать мой личный тренер, мой брат.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Люди не верили в меня и не давали возможности показать свои лучшие качества. Когда я выпускался из колледжа, то было много сомневающихся, что у меня получится стать профессионалом. И поэтому я играл, как будто бы имея обиду на этих людей.

— Кем бы вы стали, если у вас не получилось бы в баскетболе?

— Наверное, кем-то вроде врача, потому что люблю помогать людям.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я говорю на трех языках (английский, немецкий, чуть хуже на испанском), а еще играю на пианино и органе.

— Есть ли у вас любимые выражения на немецком или испанском?

— Sag mir bitte («Скажите, пожалуйста, на немецком». — Ред.).

«В НБА бросают слишком много трехочковых и не играют в защите»

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— Назову фильм «Пятница» с Айс Кьюбом и Крисом Такером. Также «Его игра» с Дензелом Вашингтоном. Фильм Спайка Ли, пожалуй, самое вдохновляющее спортивное кино, которое я видел. Вашингтон очень круто играет наставника своего сына. И третьим бы отметил «Тренер Картер» с Сэмюэлем Л. Джексоном.

— Фильм, который заставил вас плакать?

— «Титаник».

— Кто для вас икона стиля?

— Мне нравится, как одевается Фаррелл Уильямс. Мне также нравится стиль Леброна Джеймса.

— Какую одежду вы носите, когда у вас хорошее настроение?

— Я люблю носить как деловые костюмы, так и что-то очень повседневное, но стильное.

— Кто ваш самый остроумный знакомый?

— О, назову Джалена Рейнольдса (партнер Маркоса по УНИКС. — Ред.)

— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— Я бы хотел побывать на Тайной вечере с Иисусом.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— Надо всегда быть скромным и уважительным ко всем.

— Вы играли в разных местах. Самая безумная вещь, которую видели?

— Даже не знаю, что и ответить. Я играл во многих странах, в том числе в Сербии, где люди буквально живут баскетболом. Но вспомнить что-то из ряда вон не могу, всё было нормально.

— Самый удивительный факт, который вы узнали о России?

— Приятно удивлен, что здесь многие люди говорят по-английски. Не предполагал этого при переезде.

— Почему вам нравится НБА?

— Мне нравится смотреть НБА только во время плей-офф. Только в играх на вылет ты видишь очень интенсивный баскетбол с действительно хорошими игроками, за которыми приятно наблюдать и у которых можно многому научиться.

— Почему вам не нравится НБА?

— Они бросают слишком много трехочковых и не играют в защите в регулярном сезоне.

— Можете вспомнить момент, когда получали наибольшую поддержку от своих персональных болельщиков?

— Персональный болельщик? Да, это мой сын. Когда он сказал мне, что смотрит за мной каждую игру и учится у меня.

— Какой совет вы бы дали молодым игрокам?

— Всегда ставьте Бога на первое место, всегда усердно трудитесь и всегда стремитесь доказать неправоту всех, кто сомневался в вас.

— Вам хотелось бы, чтобы вас запомнили? Каким человеком?

— Я хочу, чтобы меня запомнили как человека, который был уважителен ко всем, кого знал, любил всех своих близких и родных. Еще как человека, который оказал положительное влияние на людей, с которыми столкнулся по жизни.