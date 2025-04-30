Один на всех: топ-клубы уверенно прошли первый раунд плей-офф

В нынешнем сезоне разница между «Зенитом», ЦСКА, УНИКСом, «Локомотивом-Кубань» и остальными клубами турнира — колоссальная. За весь длинный регулярный сезон (44 матча) клубы из Петербурга и Казани проигрывали только прямым конкурентам (пять и восемь раз соответственно), армейцы один раз оступились в Нижнем Новгороде, а вот краснодарцы трижды уступили «Парме», дважды «Уралмашу» (вторую игру полурезервным составом) и один раз уже разобранной «Самаре». Зато с топ-клубами «Локо» не уступил ни в одной сезонной серии (по 2:2 — с «Зенитом» и ЦСКА и 3:1 — с УНИКСом). Именно подопечным Андрея Ведищева мы предсказывали самую тяжелую серию первого раунда. Так и получилось.

Роковое удаление

Джеремайя Мартин и компания уверенно взяли второй матч серии в Краснодаре и, казалось бы, отобрали у фаворита преимущество своего паркета. Но дальше вышло недоразумение.

— Одна команда летела [в Екатеринбург] чартером из закрытого аэропорта в Краснодаре, вторая команда двое суток ехала. Кое-как последняя группа — россияне — долетала к тренировке в шесть вечера накануне третьей игры. Так получилось, в логистике мы проиграли 100%. Физиология — очень точная наука, можно считать, что это оправдание, но всё равно с этим нужно считаться, — отметил наставник «Уралмаша» Ростислав Вергун.

Третий матч серии хозяева проиграли с разницей -44. В плей-офф Лиги ВТБ более разгромно уступали только «Астана» (-45 и -50 от ЦСКА в 2015-м) и «Енисей» (-49 с «Зенитом» в 2022-м). После такого шока собраться на четвертый матч было практически невозможно. Но «Уралмаш» удивил. Баскетболисты уральцев выдали великолепную первую половину, уйдя на перерыв с преимуществом +13. Однако в начале второй половины лидер команды Джавонте Даглас был удален за споры с арбитрами, и без американца хозяева не смогли совладать с длинной скамейкой «Локо» (из-за травмы игру также пропускал Хэйдон Далтон). Лидерские качества Патрика Миллера и Антона Квитковских позволили краснодарцам забрать концовку и обойтись без решающего пятого матча.

В других парах фаворитам хватило минимального количества матчей, чтобы выйти в полуфинал. «Зенит» в статусе победителя регулярного сезона покуражился над «Пармой», а лидер сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон включил режим плей-офф. В трех матчах форвард набирал по 20+ очков и пока является самым результативным игроком плей-офф.

— Именно в этот момент сезона я должен показывать свою лучшую игру, — отметил в разговоре с «Известиями» Бэйкон. — Трехочковые у меня не идут (6/21), но в конце концов я всё равно остаюсь агрессивным и иду в атаку. Знаете, в это время сезона дело уже не в статистике, главное — победа.

Отметим, что каждую викторию в плей-офф игроки сине-бело-голубых отмечают магнитной карточкой на специальной доске в раздевалке, и кто-то из игроков произносит небольшую речь (продолжение общей концепции сезона «Командная химия»). После первой победы над «Пармой» говорил капитан Сергей Карасев, после второй — Трент Фрейзер, после третьей — Георгий Жбанов. Выглядит эффектно.

Теперь «Зениту» играть с «Локо». Их серия начнется в Санкт-Петербурге 5 и 7 мая.

Перфомансы Мело и Хиллиарда

Не получилось конкурентной борьбы и в двух оставшихся четвертьфинальных парах. «Автодор», сенсационно финишировавший шестым в регулярке с самым низким бюджетом среди российских клубов, проиграл все три матча УНИКСу с разницей 15+ очков. Пожалуй, самым запоминающимся моментом для саратовцев в плей-офф стало вручение награды Калебу Агаде за лучший перфоманс сезона. В матче против «Астаны» 30 октября канадский защитник собрал трипл-дабл (19 очков, 15 передач и 10 подборов) — 10-й в истории Лиги ВТБ, первый и единственный с 2022 года.

УНИКС же эффективно использовал эту серию, чтобы помочь новичкам команды — Даррену Хиллиарду и Маркосу Кину — адаптировать в системе Велимира Перасовича. Кин стал одним из самых результативных игроков своей команды во второй игре (18 очков и семь передач), а Хиллиард блеснул в третьем матче — 20 очков, четыре подбора и три передачи.

Противостояние Даррена против своего бывшего клуба — один из самых интересных сюжетов предстоящего полуфинала УНИКСа с ЦСКА. За армейцев американский форвард провел два сезона, став чемпионом Единой лиги и участником «Финала четырех» Евролиги, поработал с Андреасом Пистиолисом и наверняка будет иметь особый настрой на эти матчи. УНИКСу должно это помочь, учитывая, что в регулярке они проиграли москвичам три из четырех матчей.

ЦСКА после неудачного финиша в регулярке (проиграли в Петербурге и в Казани) готовился к плей-офф в закрытом режиме, и это дало свои плоды. Армейцы уверенно обыграли «Пари НН», который к концу сезона лишился ряда ключевых игроков, и получили достаточно времени, чтобы подготовиться к важнейшей серии. В составе армейцев стоит выделить Мело Тримбла. MVP финальной серии прошлого сезона заиграл в полную силу, показав, что именно он по-прежнему главное атакующее оружие действующих чемпионов.

Серия ЦСКА и УНИКСа начнется в Москве 6 и 8 мая.