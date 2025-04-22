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До третьих побед: что ждать от плей-офф Единой лиги

«Зенит», ЦСКА и УНИКС вряд ли испытают проблемы, «Уралмаш» готов дать бой «Локо»
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Во вторник, 22 апреля, стартует плей-офф 16-го сезона Единой лиги ВТБ. Последним его участником стала «Парма», в решающем матче плей-ин уверенно обыгравшая МБА-МАИ. Теперь в серии до трех побед пермяки сыграют с «Зенитом». Команда Евгения Пашутина вряд ли сможет создать серьезные проблемы победителям регулярки, учитывая короткую ротацию и силу оппонентов. Мало шансов выиграть хотя бы один матч серии и у «Нижнего Новгорода» с «Автодором». ЦСКА и УНИКС объективно сильнее — первый раунд для московской и казанской команд станет хорошей разминкой перед очным полуфиналом. А вот в четвертой паре болельщики вправе ждать серьезной зарубы: «Уралмаш» способен дать бой «Локомотиву-Кубань» с тренером-дебютантом. Подробнее — в материале «Известий».

Рекордная серия

Клуб из Екатеринбурга в прошлом году выиграл два матча серии у «Зенита» в первом раунде плей-офф, а в этом сезоне стал только сильнее. Подопечные Ростислава Вергуна уверенно стали лучшей командой за пределами топ-4, а сезонная серия с «Локо» закончилась со счетом 2-2. Причем два заключительных матча остались за уральцами. И если апрельскую игру регулярки команды провели в полурезервных составах (она никак не влияла на распределение мест в таблице), то в начале марта «Уралмаш» выиграл дома у оптимального ростера кубанцев. Героями того матча стали Хэйден Далтон и Антон Карданахишвили, пришедшие из «Самары» в середине сезона, а также лучший снайпер регулярки Джеремайя Мартин. Сдержать Мартина — основная задача игроков «Локо». А если их связка с Октавиусом Эллисом заработает, как изначально и предполагалось, то «Уралмаш» может рассчитывать на многое.

Все-таки у соперника есть определенные проблемы. Из-за тяжелых травм Би Джей Джонсона и Карвела Андерсона тренерскому штабу пришлось интегрировать в состав двух новичков: Таджера Макколла и Джона Дженкинса, которые пока не показывают той же эффективности, как выбывшие легионеры. Плюс стоит отметить, что для президента клуба Андрея Ведищева это будет первый опыт в плей-офф в качестве главного тренера. А это определенный риск, учитывая, что судьба большинства матчей серии, скорее всего, будет решаться в нервных концовках.

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— Как бы оценил шансы своей команды? Не знаю, как отвечать на такие вопросы, — поделился с «Известиями» центровой «Уралмаша» Илья Попов. — Это, наверное, больше к тренеру, чтобы он разложил какие-то тактические вещи. Что касается игроков, то надо выйти и сделать то, что просит наставник, и дальше посмотрим, на чьей стороне будет баскетбольный бог. Одно могу сказать с уверенностью: серия будет интересной.

«Зенит» с приходом Алексея Шведа и Окаро Уайта (заменили в заявке Ксавьера Муна и Омари Спеллмена соответственно) пока не знает горечи поражений, закончив регулярку серией из 20 побед подряд. Поэтому задача сине-бело-голубых на первый раунд плей-офф — впервые за три года пройти его без поражений. И это реально, учитывая, что «Парма» находится не в лучшем состоянии. В плей-ин пермяки без шансов проиграли «Нижнему Новгороду», но смогли собраться на решающий матч с МБА-МАИ.

— Алексея [Шведа] все знают как мегапозитивного человека, крутого игрока, — отметил «Известиям» капитан «Зенита» Сергей Карасев. — Он максимально быстро влился в коллектив, вообще не было никаких проблем. Окаро [Уайт] — работоспособный парень. Всегда непросто было играть против него в Лиге ВТБ. Плюс он очень коммуникабельный. Так что могу сказать, что это были просто идеальные подписания. В целом в команде прекрасная атмосфера, сплоченность. Если бы этого не было, то и не случилась бы победная серия из 20 побед подряд (клубный рекорд сине-бело-голубых).

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Единственный момент, который говорит в пользу «Пармы», заключается в том, что пермяки уже выполнила задачу на сезон и могут сыграть в 1/4 финала в свое удовольствие. А если такие игроки, как Самсон Руженцев, Гарретт Нэвелс и Стэнли Уиттакер, поймают кураж, то остановить их будет непросто. Особенно в переполненном «Молоте», так что мы вполне можем увидеть несколько конкурентных игр.

Наиграть новичков

УНИКС в серии с «Автодором» постарается наиграть двух новичков — Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда, пополнивших коллектив перед плей-офф. Однако даже этот фактор вряд ли поможет саратовцам. В регулярке казанцы три раза из четырех разгромили подопечных Богичевича, и в плей-офф картина вряд ли изменится. Постоянный прессинг коллектива Велимира Перасовича очень неудобен для шестых сеяных, не обладающих мощной скамейкой. При этом интересно, как себя в матчах плей-офф покажет лидер «Автодора» Калеб Агада, который в регулярке продемонстрировал, что способен пойти на повышение.

Также чудес в плей-офф можно ожидать и от Алекса Хэмилтона. Разыгрывающий «Пари НН» был близок к трипл-даблу в матче плей-ин с «Пармой» и наверняка подойдет к серии с ЦСКА во всеоружии. Напомним, что в регулярном чемпионате из четырех очных встреч три остались за красно-синими и один раз успех праздновали игроки из Нижнего. В родных стенах волжане обретают дополнительные силы, добыть победу на их паркете — задача не из простых. Поэтому действующим чемпионам так важно обеспечить необходимый задел на домашних играх и отправиться на выезд с позитивным настроем.

Справка «Известий»

Четвертьфиналы 1 и 2

«Зенит» – «Парма»

«Локо» – «Уралмаш»

Даты: 22, 24, 27, 29 апреля*, 2 мая*

Четвертьфиналы 3 и 4

ЦСКА – «Нижний Новгород»

УНИКС – «Автодор»

Даты: 23, 25, 28, 30 апреля*, 3 мая*

Четвертьфинальные серии проходят до трех побед по схеме 2+2+1

* Если потребуется.

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