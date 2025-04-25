Тренд на переезд: почему Ермаков принял решение развивать свой талант в США

Баскетболист Илья Ермаков продолжит свою карьеру в NCAA и поступит в St. Bonaventure university. Об этом «Известиям» сообщили представители игрока. В текущем сезоне 17-летний Ермаков дебютировал за национальную сборную и стал ключевым игроком ЦСКА-2. Илья вошел в символическую пятерку Суперлиги-2024/25, в среднем набирая 12,4 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи. Следующий этап его карьеры начнется в США, где в этом году очень успешно выступали Егор Демин, Владислав Голдин и Виктор Лахин.

Равнение на Эдвардса и Шэя

Из наших игроков, хорошо знакомых российским болельщикам, в St. Bonaventure university учились экс-армеец Дэвид Вантерпул и Джей Ар Бремер, выступавший в «Триумфе», «Спартаке-Приморье», «Нижнем Новгороде» и «Красных Крыльях». Из легенд мирового баскетбола — первый номер драфта 1970 года и член Зала славы НБА Боб Ланьер.

За всю свою историю баскетбольная команда этого университета — St. Bonaventure Bonnies — один раз выходила в «Финал четырех» NCAA. А в «Мартовском безумии» последний раз участвовала в 2021 году. На конец сезона-2024/25 команда котировалась в начале второй сотни рейтинга NCAA. Российский разыгрывающий призван улучшить показатели команды в новом сезоне, и это ему вполне по силам.

В этом сезоне Илья совершил мощнейший прорыв. Стал одним из лучших игроков Суперлиги, где выступает много опытных и титулованных игроков, и уже приглашается в национальную сборную. В матче с Ливией Илья набрал 10 очков и помог России разгромить африканскую сборную. Для Ермакова это был уже третий матч за национальную сборную — на мини-турнире в Перми он дважды сыграл против Венесуэлы. Наставник команды Зоран Лукич похвалил молодого игрока и выразил надежду, что этот опыт поможет ему в клубном турнире.

Ермаков приобрел еще больше уверенности и выдал яркий отрезок в Суперлиге. Разыгрывающий вошел в топ-10 самых результативных игроков регулярного сезона (12,2 очка в среднем за игру) и в топ-10 по передачам (4,4).

— Важную роль в прогрессе Ильи сыграл тренер ЦСКА-2 Антон Юдин, — отметил «Известиям» представитель BDA Алексей Карванен, консультирующий игрока.

— В прошлом году «Зенит-2» под руководством Антона, также составленный из молодых ребят, смог попасть в четверку лучших в Суперлиге. Впервые за всю историю существования фармов. Плюс сине-бело-голубые показывали очень интересный баскетбол (гораздо интереснее, чем в текущем сезоне). В этом сезоне ЦСКА-2 повторил этот путь. У Антона большой запас знаний, огромный опыт работы с молодыми и он не боится им доверять. На мой взгляд, для Ермакова это самый большой элемент удачи, который случился в карьере. Он играет против мужчин и сам сильно прибавляет под руководством такого наставника.

ЦСКА был заинтересован в сохранении игрока. Вероятно, в следующем сезоне Илья присоединился бы к основной команде. Но игрок решил пойти по стопам Егора Демина и отправиться в NCAA.

Как я отношусь к сравнению с Деминым? Честно, не люблю себя хвалить, — говорил в интервью «Спорт-Экспрессу» Ермаков. — Если люди так думают, то это их дело. Для меня главное — развиваться, раскрыть свой потенциал и достичь самых высоких целей. Мой любимый игрок? Внимательнее всего смотрю за игрой Шэя Гилджеса-Александера и Энтони Эдвардса. Это два игрока, чьи сильные стороны я бы хотел иметь в своем арсенале. Как Шэй владеет своим телом, менталитет Эдвардса. Ну и, конечно, их атлетизм впечатляет.

Искусственно созданная ситуация

Почему молодые игроки едут в NCAA, хорошо объяснил Алексей Карванен, некогда сам выступавший в этом турнире.

— Я предполагаю, что теперь в целом у молодых талантливых игроков (а Илья — один из топовых молодых баскетболистов Европы) будет тренд на переезд в NCAA, — продолжил специалист. — Условия игры сильно изменились. Когда я уехал из США в 1997 году, закончив университет, то система была старая и позволяла работать на развитие игроков. Они брали ребят и понимали, что они задержатся у них на четыре сезона. И на выходе будут более готовы к мужскому баскетболу. Затем тренд сильно изменился. На это сильно повлияли руководители и главный тренер Кентакки. Когда они брали игрока, давали ему по 30 минут игрового времени, и его драфтовали за то, что из него должно вырасти. И в итоге этими людьми, даже которых выбирали в первом раунде, заполнилась G-лига. Они просто не могли себя проявить, у них не было набора умений, за счет которых они могли играть в мужской баскетбол. Плюс не каждый справлялся с испытанием большими деньгами, с выбором правильного окружения. И сейчас поскольку в NCAA появились дополнительные деньги, университеты занялись тренерскими штабами и, как следствие, качественной подготовкой игроков. В штабе Кевина Янга в BYU 10 тренеров. На индивидуальной тренировке Егора [Демина] ему ассистировали шесть тренеров.

Плюс финансовые возможности для игроков NCAA стали гораздо более выгодными, чем в G-лиге.

— Люди еще миллион раз подумают, стоит ли им выставляться на драфт, если нет уверенности, что их выберут в первом раунде, — уверен Алексей Карванен. — Потому что ему лучше остаться в университете, где он получает достойные деньги и возможность дальше развиваться, и играть. У нас сейчас есть такие клиенты, которые, решив продолжить карьеру в Европе, даже близко не получают тех денег, которые бы могли заработать в NCAA. Просто потому что в Старом Свете — это рынок, а в NCAA — немного искусственно созданная ситуация для молодых игроков, которые соответствуют уровню турнира и попадают по возрастным критериям.

Отметим, что Демин выставил свою кандидатуру на драфт НБА после первого же сезона в NCAA. Илья же, который младше своего коллеги по позиции на год, может спокойно развивать свой талант в США и при этом заработать хорошие деньги.