Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Динамо» (Москва) — «Зенит», «Спартак» — ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В субботу в 26-м туре РПЛ состоятся два топ-матча. Днем идущее пятым московское «Динамо» примет на своем поле занимающий второе место петербургский «Зенит». Клубу из Северной столицы для седьмой подряд победы в чемпионате необходимо побеждать в большинстве оставшихся игр. Но и динамовцам нужно выигрывать, если они хотят сохранить шансы на медали. Их конкуренты — «Спартак» и ЦСКА — проведут вечером московское дерби, от исхода которого зависят перспективы обеих команд в борьбе за самые высокие места.

26 апреля: 14:00, «ВТБ Арена» (Москва); 19:30, «Лукойл Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Полуфинал. Первый матч. «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Предпоследняя стадия плей-офф КХЛ стартует в конце этой недели с матча между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе команды только в среду закончили тяжелые четвертьфинальные серии, где по итогам седьмого матча «железнодорожники» победили омский «Авангард», а клуб из Башкортостана взял верх над московским «Спартаком». Второй полуфинал между челябинским «Трактором» и московским «Динамо» начнется в понедельник. Как и раньше, обе серии будут идти до четырех побед одной из команд.

27 апреля, 16:30, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Теннис

Турниры «Мастерс» и WTA-1000 в Мадриде

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Очередные в сезоне тысячники проходят в течение двух недель в столице Испании. Они традиционно являются вторыми по статусу в мировом теннисе после «Большого шлема». Победители получат по 1000 очков в свои рейтинги в ATP и WTA. В ближайшие выходные по итогам матчей третьего и четвертого кругов определятся первые четвертьфиналисты. Борьбу за трофеи ведет многочисленная группа представителей России. В женском WTA-1000 до второго круга дошли Анна Блинкова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова, а в третьем круге уже точно выступят Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Анна Калинская. В мужском «Мастерсе» в пятницу со второго круга стартуют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

25–27 апреля, 11:00 – 22:30, стадион «Каха Махика» (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Четвертьфиналы. Вторые и третьи матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В выходные может закончиться одна из серий первого раунда плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Это произойдёт, если в воскресном третьем матче петербургский «Зенит» обыграет в гостях пермскую «Парму». Пока клуб из Северной столицы ведет 2:0. В другом противостоянии дело точно дойдет до четвертого матча, так как счет в серии краснодарского «Локомотива-Кубани» и екатеринбургского «Уралмаша» 1:1. В воскресенье в Екатеринбурге они проведут третий матч, а в начале следующей недели — четвертый. Еще в двух сериях пока прошло только по одной игре. Со счетом 1:0 московский ЦСКА ведет у «Пари Нижний Новгород», а казанский УНИКС — у саратовского «Автодора». Вторые матчи серий пройдут в пятницу в Москве и Казани.

25 апреля: 19:00, «Баскет Холл» (Казань); 19:30, «Мегаспорт» (Москва). 27 апреля: 14:00, дворец игровых видов спорта «Уралочка» (Екатеринбург); 17:00, стадион «Молот» имени Виктора Лебедева (Пермь). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Хоккей

Кубок Стэнли. Первый раунд. Третьи и четвертые матчи

Фото: John Jones-Imagn Images

В выходные продолжится 1/8 финала плей-офф НХЛ. Часть серий может закончиться к началу следующей недели. Например, «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ведет 2:0 в противостоянии с «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова и пройдет дальше, если выиграет ближайшие два выездных матча. Также с преимуществом 2:0 «Виннипег Джетс» поедет в гости к «Сент-Луис Блюз», «Каролина Харрикейнз» к «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мейпл Лифс» к «Оттаве Сенаторз», а «Лос-Анджелес Кингз» — к «Эдмонтон Ойлерз». Также к ним может присоединиться «Флорида Пантерз», если выиграет в ночь на пятницу второй матч у «Тампы-Бэй Лайтининг». Две другие серии будут идти подольше — в противостоянии «Миннесоты Уайлд» и «Вегас Голден Найтс» счёт 1:1, а «Даллас Старз» ведёт 2:1 в схватке с «Колорадо Эвеланш».

25 апреля: 1:30, «Амали Арена» (Тампа, США); 2:00, «Канадиен Тайр-Центр» (Оттава, Канада); 4:00, «Эксел Энерджи-Центр» (Сент-Пол, США); 4:30, «Энтерпрайз-Центр» (Сент-Луис, США). 26 апреля: 2:00, «Белл-центр» (Монреаль, Канада); 3:00, «Пруденшиал Центр» (Ньюарк, США); 5:00, «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада); 20:00, «Американ Банк Арена» (Санрайз, США); 23:00, «Эксел Энерджи-Центр» (Сент-Пол, США). 27 апреля: 2:00, «Канадиен Тайр-Центр» (Оттава, Канада); 4:30, «Болл Арена» (Денвер, США); 20:00, «Энтерпрайз-Центр» (Сент-Луис, США); 22:30, «Пруденшиал Центр» (Ньюарк, США). 28 апреля, 1:30, «Белл-центр» (Монреаль, Канада); 4:30, «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада).