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Полиция начала проверку после сообщений о нападении на певицу в Иваново

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Ивановской области сотрудники полиции проводят проверку после сообщений о нападении на исполнительницу по окончании концерта. Об этом 4 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее СМИ писали, что 30 апреля девушка напала на народную артистку России Надежду Кадышеву после ее концерта в Иваново. Отмечается, что после того, как занавес опустился, девушка выбежала на сцену и схватила исполнительницу за шею. Охрана быстро подоспела на помощь, а певица не пострадала.

«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — написала Волк в Telegram-канале.

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12 апреля в Санкт-Петербурге на актера Театра имени Ленсовета Илью Деля напала его сожительница, несколько раз ударив его ножом. Уточнялось, что артист и его возлюбленная, актриса Александра Дроздова, поссорились, из-за чего девушка взяла нож и напала на возлюбленного. Деля доставили в медицинское учреждение в среднетяжелом состоянии, Дроздову задержали.

Позднее в отношении нее возбудили уголовное дело. 14 апреля ее отправили под домашний арест до 11 мая.

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