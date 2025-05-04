Шествие «Бессмертного полка» впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме

В резиденции посла РФ в Риме 1 мая впервые состоялось шествие «Бессмертного полка» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры события 4 мая публикуют «Известия».

В ходе акции портреты участников боевых действий пронесли послы и представители посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также союзных республик, соотечественники с членами их семей из Рима, Милана, Вероны, Триеста, Болоньи, Неаполя, Палермо, Перуджи, Генуи.

Кроме того, в мероприятии приняли участие итальянские граждане, разделяющие традиционные ценности и выступающие против принижения роли СССР и России в разгроме нацизма и в целом против искажений и фальсификации истории.

Также в рамках акции присутствующие слушали песни военных лет и концерт с участием российских исполнителей.

В этот же день стало известно, что в южнокорейском Пусане впервые с 2019 года состоялась акция «Бессмертный полк». Отмечается, что перед началом шествия состоялся концерт, который был подготовлен российскими соотечественниками. Кроме того, в акции приняли участие сотрудники Морского регистра судоходства в Корее и прихожане православной церкви.