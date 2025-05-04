В Пусане впервые с 2019 года прошла акция «Бессмертный полк»
В южнокорейском Пусане впервые с 2019 года состоялась акция «Бессмертный полк» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба генконсульства РФ в Пусане.
«Более 100 человек, включая весь коллектив Генерального консульства, <…> под музыку военных лет и песни Победы гордо прошли по парку «АТЭС Нару» с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны», — указано в Telegram-канале.
Отмечается, что перед началом шествия состоялся концерт, который был подготовлен российскими соотечественниками. Кроме того, в акции приняли участие сотрудники Морского регистра судоходства в Корее и прихожане православной церкви.
В этот же день в Каракасе состоялась акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие порядка 450 человек. С портретами героев Великой Отечественной войны прошли соотечественники, коренные жители страны и представители общественных организаций.