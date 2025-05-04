Боксер Сауль Альварес снова стал абсолютным чемпионом мира
Мексиканец Сауль Альварес 4 мая смог вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, одержав победу в турнире по боксу над кубинцем Уильямом Скаллом. Чемпионат проходил в Эр-Рияде.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца со счетом 115:113, 116:112, 119:109. На кону стояли чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Альвареса и Международной боксерской федерации (IBF) — Скалла, пишет «Спорт-Экспресс».
На данный момент у 34-летнего спортсмена 63 победы за карьеру. Он стал абсолютным чемпионом мира в 2021 году и трижды смог защитить свой титул. Для Скалла, в свою очередь, это поражение стало первым в карьере.
23 февраля российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Схватка продлилась все 12 раундов и завершилась победой Бивола решением судей.