Россиянка Кузьминова выиграла молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике
Российская штангистка Варвара Кузьминова 4 мая с мировым рекордом выиграла молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике в Перу.
Кузьминова смогла одержать победу среди спортсменов до 17 лет в весовой категории до 76 кг. На этих соревнованиях она установила мировой рекорд по общему результату, подняв 235 кг. Она показала хороший результат в рывке (108 кг) и в толчке (127 кг).
Кузьминова является мастером спорта России, а также двукратным серебряным призером чемпионатов России 2023 и 2024 годов.
Молодежный чемпионат мира завершится 5 мая, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
17 апреля россиянка Зарина Гусалова 17 апреля завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе в весовой категории до 71 кг. По сумме двух упражнений 20-летняя спортсменка набрала 241 кг.