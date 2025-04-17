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Россиянка Гусалова взяла серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Россиянка Зарина Гусалова 17 апреля завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе в весовой категории до 71 кг.

По сумме двух упражнений 20-летняя спортсменка набрала 241 кг. Она показала лучший результат в рывке (110 кг) и третий в толчке (131 кг).

Первенство одержала представительница Исландии Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир — 244 кг (109+135). Третий результат показала белоруска Сюзанна Володько — 236 кг (102+134), сообщает «Спорт-Экспресс».

Чемпионат продлится до 21 апреля. Российские спортсмены выступают на нем под нейтральным флагом.

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В декабре минувшего года двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов, отвечая на вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену, заявил, что иностранным тяжелоатлетам не хватает россиян на соревнованиях. Он также пожелал, чтобы «всё встало на круги своя».

Международная федерация тяжелой атлетики в мае 2023 года допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как отметили представители IWF, данное решение представляет собой компромисс между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

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