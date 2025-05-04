Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Каменск-Шахтинск Ростовской области. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага», — написал он.
По предварительной информации, последствий в результате атаки нет.
Накануне Слюсарь сообщил, что кровли двух домовладений в поселке Целина Ростовской области загорелись из-за атаки украинских беспилотников. Уточняется, что из одного дома спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. Во второй пострадавшей постройке никто не живет.