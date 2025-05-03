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В Ростовской области крыши двух домов загорелись из-за атаки БПЛА ВСУ

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Фото: REUTERS/Stringer
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Крыши двух домов в поселке Целина Ростовской области загорелись в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в субботу, 3 мая, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой», — написал он в своем Telegram-канале.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеские беспилотники в городе Новошахтинске, Каменск-Шахтинске, поселке Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Накануне в Минобороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили 121 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь. 89 беспилотников сбили над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над территорией Орловской области и по одному — над акваторией Азовского моря, и над территориями Брянской и Белгородской областей.

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