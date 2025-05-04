В Новосибирской области водитель сбил переходящего дорогу пешехода
В Новосибирской области водитель сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода (ПП). Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, водитель на автомобиле Chery Arrizo <...> совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате ДТП мужчина погиб в машине скорой помощи, на пути в больницу.
На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее, 3 мая, стало известно, что в результате ДТП в Туве погиб один человек, еще трое получили травмы. Отмечалось, что 42-летний житель не справился с управлением ВАЗ-2120. В результате происшествия автомобиль съехал с дорожной полосы и опрокинулся.