В Туве в результате ДТП один человек погиб и еще трое пострадали

В результате ДТП в Туве погиб один человек, еще трое получили травмы. Об этом 3 мая рассказала пресс-служба регионального МВД.

Согласно сведениям полиции, 42-летний житель не справился с управлением ВАЗ-2120. В результате происшествия автомобиль съехал с дорожной полосы и опрокинулся. Уточняется, что после праздничного мероприятия муж с женой, а также их родители выехали из населенного пункта Чаа-Холь и двигались по направлению к Булун-Терек.

«В результате происшествия от травм, несовместимых с жизнью, на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи скончалась 64-летняя пассажирка. В крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы в медучреждение доставлен 64-летний пассажир», — говорится в Telegram-канале.

Водитель транспортного средства получил сотрясение головного мозга, а его 39-летняя супруга — открытую черепно-мозговую травму. Их госпитализировали. По информации МВД, пассажиры не были пристегнуты.

2 мая сообщалось о гибели 15-летнего мотоциклиста в результате ДТП, произошедшем в Тогучинском районе Новосибирской области. Согласно предварительным данным, подросток не выдержал безопасную дистанцию.