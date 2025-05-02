Подросток-мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
В Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП с мотоциклом и грузовым автомобилем, 15-летний мотоциклист погиб. Об этом 2 мая сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около 17:00 (13:00 мск) в поселке Горный.
«Подросток <….> в мотошлеме, управляя мотоциклом «Койе Т125» без регистрационного номера <….> на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с попутно движущимся грузовым автомобилем ГАЗ-53Б, <...> который осуществлял правый поворот», — указано в Telegram-канале ведомства.
При столкновении юный мотоциклист погиб.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, обстоятельства аварии устанавливаются. Как сообщил командир отделения ДПС Госавтоинспекции Тогучинского района Вениамин Огнев, подросток, предварительно, не выдержал безопасную дистанцию.
Ранее, 24 апреля, в Уфе два мотоцикла столкнулись с пожарной машиной. Авария случилась на улице Менделеева, когда автомобиль совершал разворот. Один из мотоциклистов погиб на месте, другого доставили в медучреждение.