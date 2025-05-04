Президент Кубы выехал в РФ для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель 3 мая сообщил о своем скором прибытии в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы.
«Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления отношений между нашими двумя народами», — написал глава государства в соцсети X.
Также Диас-Канель назвал это большой честью.
26 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Москве идет подготовка к предстоящему визиту президента Кубы. Он отметил, что визит Диас-Канеля практически совпадает по времени с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между РФ и Кубой.