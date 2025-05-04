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В акции «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе приняло участие более 200 человек
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В акции «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе приняло участие более 200 человек

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Фото: t.me/EmbRusiaEnArg
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В Буэнос-Айресе состоялся марш «Бессмертного полка», организованный в преддверии Дня Победы Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). Об этом в субботу, 3 мая, сообщило российское посольство в Аргентине.

«3 мая этого года в Буэнос-Айресе состоялся ставший уже традиционным марш «Бессмертного полка», организованный КСОРС Аргентины в преддверии Дня Победы», — следует из публикации диппредставительства в Telegram.

В мероприятии приняли участие посол Дмитрий Феоктистов, руководство посольств Кубы, Сербии и ряда других стран, а также преподаватели и учащиеся при посольстве РФ в Буэнос-Айресе.

Уточняется, что проведение акции «Бессмертный полк» запланировано и в нескольких других городах Аргентины.

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Ранее в этот же день в Русском доме в Пекине сообщили, что в городе прошла акция «Бессмертный полк», в ней приняло участие несколько сотен россиян и граждан Китайской Народной Республики (КНР). Отмечается, что мероприятие проходило на территории посольства РФ в Китае. Шествие возглавил посол Игорь Моргулов.

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