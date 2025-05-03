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В Туле в результате ДТП погиб человек и еще один пострадал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Туле в результате ДТП с участием четырех автомобилей погибла человек, еще один получил травмы. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Управлении МВД России по Тульской области.

Уточняется, что авария произошла в 20:00 (местное время, совпадает с мск) на проспекте Ленина.

«Водитель автомобиля Chevrolet Camaro — мужчина 1987 года рождения — выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, которая столкнулась с автомобилем Lada Granta, с последующим столкновением с легковым автомобилем Mercedes-Benz», — следует из публикации ведомства в Telegram.

В результате от полученных травм скончалась на месте жительница города 1957 года рождения, которая находилась в Toyota Camry в качестве пассажира. Водителя этого автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как указано, предварительно, больше никто не пострадал.

На данный все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник «Известий» сообщил, что предположительно Chevrolet Camaro оформлена на члена партии КПРФ Дмитрия Дубовенко. Похожий на него человек находится на месте ДТП в машине ГИБДД.

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Ранее в этот день стало известно, что в результате ДТП в Туве погиб один человек, еще трое получили травмы. Отмечалось, что 42-летний житель не справился с управлением ВАЗ-2120. В результате происшествия автомобиль съехал с дорожной полосы и опрокинулся.

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