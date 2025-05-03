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На севере Москвы мужчина до смерти избил знакомую

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Фото: СК РФ
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На севере Москвы мужчина до смерти избил свою знакомую. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Согласно данным следствия, фигурант вследствие конфликта избил 40-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.

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Ранее, 27 апреля, сообщалось, что житель Лобни, который катался на самокате, до смерти избил мужчину. Установлено, что между мужчинами возник конфликт. Один из местных жителей дважды ударил второго кулаком по лицу. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт.

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