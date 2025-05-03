На севере Москвы мужчина до смерти избил знакомую

На севере Москвы мужчина до смерти избил свою знакомую. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Согласно данным следствия, фигурант вследствие конфликта избил 40-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что житель Лобни, который катался на самокате, до смерти избил мужчину. Установлено, что между мужчинами возник конфликт. Один из местных жителей дважды ударил второго кулаком по лицу. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт.