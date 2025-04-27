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В подмосковной Лобне самокатчик до смерти избил мужчину из-за замечания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Житель подмосковной Лобни, который катался на самокате, до смерти избил мужчину из-за замечания. Об этом 27 апреля сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 23 апреля. Предварительно установлено, что около дома на улице Чкалова между мужчинами возник конфликт. Один из местных жителей дважды ударил второго кулаком по лицу. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт.

«Поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован мужчина 1982 года рождения, который впоследствии скончался», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Сотрудники полиции выяснили, что нападавшим оказался местный житель Лобни 2004 года рождения. Нарушителя доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, все материалы по произошедшему передадут в следственные органы.

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24 апреля недовольный шумом пьяной компании житель Подольска застрелил женщину. По данным Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области, выстрел произошел при попытке отнять у мужчины оружие. Уточнялось, что после произошедшего мужчину избили. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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