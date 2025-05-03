В Словакии исключили отправку войск на Украину

Словакия не планирует участвовать в поставке вооружения на Украину, а также в отправке военного контингента. Об этом 3 мая сообщил вице-спикер парламента Тибор Гашпар.

«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину. Мы отвергаем мысль об отправке военнослужащих на Украину, о чем говорят, например, лидеры Британии и Франции», — рассказал он ТАСС.

При этом Гашпар уточнил, что Братислава выступает за поставку гуманитарной помощи и предоставление техники, которая «могла бы служить гражданским целям», однако участие страны в так называемой «коалиции желающих» может вовлекать словацких военнослужащих в эскалацию конфликта.

30 апреля премьер-министр Эстония Кристен Михал заявил, что страна готова отправить роту солдат на Украину в составе «коалиции желающих». Премьер отметил, что стране необходимо показать, что она может подкреплять свои намерения действиями.

При этом 24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.